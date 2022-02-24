Polisten kaçarken genç kadına çarparak ölümüne yol açan sürücü yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaşamını yitiren İrem Özdemir'in ailesinin avukatı olan ağabeyi ile sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

İsmail K. savunmasında, olay günü kullandığı araçta bulunan Ünsal B'nin, elindeki silahı kendi rızasıyla polislere verdiğini belirterek, "Silah bana aittir. Başka bir silah yoktu. Silahımı çıkarıp kimseye doğrultmadım." dedi.

Özdemir'e çarpmadan önce yolda başka araçlara ve bir eve vurduğu iddiasını reddeden sanık, "Motosikletle takip yapan polislere çarpmadım. Kazadan sonra aracın kapısını bilerek açmadığım da doğru değildir. Hareket halindeyken kapı kilidi devrede olduğu ve içerideki kol bozuk olduğu için kapıyı açamadım." savunmasını yaptı.

Ayrıca duruşmada, olay günü bölgede görev yapan ve iki polis memuru tanık olarak dinlendi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden sanık ve İrem Özdemir'in kusur durumuna ilişkin rapor düzenlemesi, Özdemir'e hastanede uygulanan tedavilere ve saatlerine ilişkin ilgili hastaneden bilgi talep edilmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 2 Eylül 2021'de sahte plakalı otomobille gezerken devriye polis timlerini görünce kaçan İsmail K. ve Ünsal B, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Araçta 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınarak tutuklanan İsmail K. hakkında "olası kasıtla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.