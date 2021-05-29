Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
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Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uyamayan sürücü yönetimindeki otomobilin çarpıp ağır yaralandığı bisiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uyamayan sürücü yönetimindeki otomobilin çarpıp ağır yaralandığı bisiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 24 Mayıs'da Süleymaniye mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokak üzerinde meydana geldi. Ş.G. idaresindeki 16 ANA 361 plakalı otomobil, sokak üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. Hızla kaçan sürücü yönetimindeki otomobil, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarptı.

Kaza sonucu yere düşen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şüpheli sürücü, kaza sonucunda da hızını kesmeyerek kaçmaya başladı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yakalanan otomobil sürücüsü Ş.G. gözaltına alındı. - BURSA

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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