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Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

Kütahya'da havaya ateş açan sürücü, polisten kaçarken toprak yola girerek kaza yaptı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da havaya ateş açan sürücü, polisten kaçarken toprak yola girerek kaza yaptı. Sürücü olay yerinde silah başından vurulmuş halde bulundu.

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde bulunan barlar bölgesinde meydana geldi. Aracı ile havaya ateş açarak eğlence merkezlerinin önünde geçen sürücü polis ekiplerince takibe alındı. Polisten kaçarken toprak yola giren sürücü demiryolunun yanında bulunan kanala uçarak kaza yaptı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede sürücü silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu/İHA)

Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

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