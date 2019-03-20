Polisten Kaçan Şüpheliler Kaza Yapt: 5 Yaralı

Ankara'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bölgedeki çok sayıda polis ekibi, otomobilin peşine düştü. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ne giren otomobil, sürücüsü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenip hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü M.T. ile 4 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve annesine ait otomobili kullandığı tespit edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA