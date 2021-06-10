Son dakika haberleri... Polisten 15 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Son dakika gündem haberi... ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yaklaşık 15 kilometre kaçtık sonra yakalanan ehliyetsiz sürücü Halil A.'ya (34), 18 bin lira para cezası kesildi.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yaklaşık 15 kilometre kaçtık sonra yakalanan ehliyetsiz sürücü Halil A.'ya (34), 18 bin lira para cezası kesildi.

Saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 ABM 306 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen sürücü, Özdemir Caddesi'ne çıkıp, polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Daha sonra merkez Sehyan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'na geçen sürücü, buradan da Cevat Yurdakul Caddesi'ne dönüp, kaçmayı sürdürdü. Ardından Ziyapaşa Bulvarı'na ve Sefa Özler Caddesi'ne çıkan sürücü, Bakımyurdu Caddesi'ne geçti. Otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonrası Hurmalı Mahallesi ara sokaklarında durduruldu. Yanındaki nişanlısı ile kıskıvrak yakalanan Halil A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen ehliyetsiz sürücüye trafik kurallarını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 18 bin lira, nişanlısına ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci