Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar - Haberler
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Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar Bursa'da motorize yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli şahıs 15 kilometre boyunca kaçtı.

BURSA (İHA) - Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

BURSA - Bursa'da motorize yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli şahıs 15 kilometre boyunca kaçtı. Başka araçlar nedeniyle kapanan sokağa giren şahıslar kıskıvrak yakalandılar. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilde yapılan aramada sahte kimlik, sahte ehliyet ve uyuşturucu madde çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 2 şahıs otomobil ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçtıktan sonra araçlar nedeniyle kapanan sokağa giren şüpheliler yakayı ele verdiler. Motordan inen yunus polisi ekipleri şüpheli 2 kişiyi otomobilden indirerek gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise sahte kimlik, sahte ehliyet ve 120 gram uyuşturucu çıktı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

Polisten 15 kilometre boyunca kaçtılar, sahte kimlik ve uyuşturucu ile birlikte kıskıvrak yakalandılar

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