Polislik sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sonuçları!

Polislik sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Pomem alımları için süreç devam ediyor.Konu ile ilgili Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi? POMEM sonuçları açıklandı mı? Polislik sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

POLİSLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu polis adayları tarafından yakından takip ediliyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nda ilan edilecek. Ancak POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama, Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

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