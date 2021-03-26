Polislik sınavı ne zaman? 2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları
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Polislik sınavı ne zaman? 2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları

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Polislik sınavı ne zaman? 2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları

Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş polislik sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden açıklandı. 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı için ön sağlık kontrolü sonrası adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılım sağlayacak. Peki, Polislik sınavı ne zaman? 2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları

2021 Polislik sınavı şartları ve başvuru detayları.... 27. Dönem POMEM alımları kapsamında polis olmak isteyen binlerce vatandaş 8 - 24 Aralık tarihleri aralığındaki başvurularının ardından ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. Bu noktada "Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?" sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 27. Dönem POMEM sınav tarihleri için gözler Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesindeki duyuru ekranına çevrildi.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM alımları kapsamında düzenlenecek olan polislik sınav tarihi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Şimdi ise gözler fiziki yeterlilik sınavının düzenleneceği o tarihe çevrildi.

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:11:01. #1.16#
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