Polislere 'sıfır atık' eğitimi

27.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde yürütülen 'Sıfır Atık' uygulaması kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekip Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne görevli yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ndeki eğitimle birlikte şu ana kadar ilçe genelinde yaklaşık 15 bin kişiye sıfır atık eğitimi verilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler