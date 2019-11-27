Polislere 'sıfır atık' eğitimi

Polislere 'sıfır atık' eğitimi

'Sıfır Atık' uygulamasını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, uygulama kapsamında yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

27.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:39
Polislere 'sıfır atık' eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde yürütülen 'Sıfır Atık' uygulaması kapsamında, Belediyesi 'ne bağlı ekip 'ne görevli yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ndeki eğitimle birlikte şu ana kadar ilçe genelinde yaklaşık 15 bin kişiye sıfır atık eğitimi verilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et