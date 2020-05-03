Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı

Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki Fatma Nine, bastonu yardımıyla geldiği parkta polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B, polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden Fatma B. (75), bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay, Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B, kendisine ait evden birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B, polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

"SON ÇARE, KÖYDEKİ EVİMDE KALIRIM"

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

Fatma B, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA