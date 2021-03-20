Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, 'korktuk' dedi
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Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, 'korktuk' dedi

20.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:37
Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, 'korktuk' dedi

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı yaklaşık 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı yaklaşık 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 42 J 4411 plakalı otomobil, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye halindeki polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler kaçan aracı yaklaşık 30 kilometre kovalayarak Karatay ilçesi Kanal Caddesinde yakaladı. Sürücü Y.U. (18) ile yanında bulunan Y.E.G. (21) Yunus Polis Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının Çumra ilçesinden geldiği ve konuşmak için durduğu kişilerin üzerinde bulunan uyuşturucudan dolayı kaçtığı iddia edildi. Sürücü ile yanında bulunan arkadaşına, 'ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, ters yönde ilerlemek, kırmızı ışıkta geçmek, trafiği tehlikeye düşürücü araç kullanmak' gibi suçlardan yaklaşık 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaçan araçtaki Y.E.G., "Oradaki kadınlar üzerimizde mal var dedi. Biz de polisler bizi görür, kadınlar bu arabadan indi sanır, başımıza bela alırız diye korktuk kaçtık. O kadınların üzerinden uyuşturucu çıksa bizim üstümüze kalır diye korktuk" ifadelerini kullandı. - KONYA

Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, 'korktuk' dedi
Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, 'korktuk' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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