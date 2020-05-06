Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı

Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı
06.05.2020 08:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:25

ABD'nin Utah eyaletinde trafik kurallarını ihlal edip yalpaladığı için takip ettiği aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı.

ABD'de trafikte kontrolsüz ilerlediği için polisin peşine düştüğü aracın şoförü 5 yaşında bir çocuk çıktı.

Beş yaşındaki Adrian ailesinin arabasını kullanırken Utah'ta yakalandı.

Devriye görevdeki polis, takip ettiği aracın sürücüsünün sarhoş oluğunu düşünüyordu. Direksiyonun başındakinin 5 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce şok oldu.

Çocuk, 'Lamborghini almak için' yola çıktığını söyledi.

Çocuk, evde annesiyle Lamborghini satın almaları konusunda ısrar edince kavga çıktığını anlattı. Utah devriye polisi Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Sonunda arabaya binip kendisine Lamborghini almak için California'ya gitmeye karar vermiş. Ama ücretini karşılayamazmış çünkü cüzdanında yalnızca 3 dolar vardı" yazdı.

Kamera görüntülerinde aracın sağa sola savrulduğu sonunda polis uyarısıyla kenara çektiği görülüyor.

Polis önce sürücüyü sarhoş zannediyor ve araca yaklaşınca da direksiyonda çocuğu görüp "Kaç yaşındasın sen? Beş mi?" diye şaşkınlıkla soruyor.

Polis yakaladığında çocuk ayaklarının pedala değmesi için koltuğun en ucunda oturuyordu. Evinden çıkıp arabayı yaklaşık 5 dakika sürdü.

Olayda yaralanana olmadı. Ama yerel KSL-TV kanalının haberine göre ebeveynler hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel bölge savcıları karar verecek.

Çocuk evden çıktığında her iki ebeveyni de işteydi, Arian'ı kardeşine bakması için evde bırakmışlardı. Polis aileye aracın anahtarlarının çocukların erişemeyeceği bir yere bırakmaları uyarısı yaptı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu Haber
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor Haber
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haber
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Haber
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haber
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Neymar Adem Ljajic Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 08:41:42. #1.15#
title