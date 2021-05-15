- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor
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- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan pazar yerinde eşyaları taşımakta güçlük çeken vatandaşlara tek tek yardım ediyor Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, pazar yerlerinde yaşlı vatandaşların eşyalarını evlerine...

- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan pazar yerinde eşyaları taşımakta güçlük çeken vatandaşlara tek tek yardım ediyor

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, pazar yerlerinde yaşlı vatandaşların eşyalarını evlerine kadar taşıyor. Polis aracına konulan pazar arabalarını eve kadar taşıyan polis ekipleri takdir topluyor.

Koronavirüs salgını sonrasında başlatılan tam kapanma sürecinde pazar yerleri ikinci kez açıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de açılan pazar yerleri girişlerinde bir yandan denetimlerini yaparken, bir yandan da vatandaşlara yardımcı oluyor. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Düzce'de, pazar yerlerinden alışveriş yaparak evlerine gitmek isteyen, yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. 5 ayrı noktada kurulan pazaryerlerinde, özellikle yaşlı vatandaşların her biri tek tek evlerine kadar taşındı. Yürüme mesafesinde olanlara yürüyerek, uzak mesafede olanlar ise polis arabaları ile evlerine kadar taşındı. Sıcak havada kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden 52 yaşındaki Hacer Özmen, "Allah polislerimizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Sıcak havada elimde poşetlerle yürüyemeyince eve kadar bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından başlatılan proje kapsamında Düzce merkezde kurulan 5 pazaryerinde görevlendirilen 10 ekip, 37 vatandaşa polisin şefkatli elini uzattı.

- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor
- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor
- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor
- Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil eşya taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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