Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kısa süreli kovalamacanın ardından aracı ve içindeki arkadaşı Doğukan Ö.'yü bırakıp yaya olarak kaçtı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kısa süreli kovalamacanın ardından aracı ve içindeki arkadaşı Doğukan Ö.'yü bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, otomobildeki Doğukan Ö.'yü gözaltına aldı. 

Saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 ABE 116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili ve içindeki arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yaya olarak kaçıp izini kaybettirmeyi başarırken, adının Doğukan Ö. olduğu öğrenilen arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Otomobili polis otoparkına çektirirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 


Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen

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