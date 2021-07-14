Son dakika haberleri! Polisin dikkati yeni evlenen Afganlı çifti sevince boğdu

Son dakika gelişmesine göre Polisin dikkati yeni evlenen Afganlı çifti sevince boğdu Polis ekipleri 50 Bin TL değerindeki kayıp altınları bulup Afganlı çifte teslim etti Adıyaman'da, içerisinde 50 bin TL değerindeki ziynet, para ve özel evraklar bulunan valizlerini kaldırım üzerinde unutan 1 aylık Afganlı çiftin valizi...

Polisin dikkati yeni evlenen Afganlı çifti sevince boğdu

Polis ekipleri 50 Bin TL değerindeki kayıp altınları bulup Afganlı çifte teslim etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, içerisinde 50 bin TL değerindeki ziynet, para ve özel evraklar bulunan valizlerini kaldırım üzerinde unutan 1 aylık Afganlı çiftin valizi polis ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

İçerisinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet, bin 500 TL para ve bazı özel evrakların içerisinde yer aldığı valiz ile Sıratut mahallesinde bulunan evlerine giden ve bir ay önce evlendikleri öğrenilen Afganlı Amir ve Robina Heideri çifti, Erdem Caddesi üzerinde bir süre oturarak dinlenmeye başladı. Sohbete dalan yeni evli çift, bir süre sonra yeniden evlerinin yolunu tutarken yanlarındaki valizi kaldırımda unuttu. Bir süre sonra valizin bulunduğu yerden geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerindeki valizi fark etti. Dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri, ağzı hafif şekilde açık olan valiz içerisinde kıyafetlerin ve bazı özel evrakların olduğunu anlayarak valizi açtı. Açılan valiz içerisinde ziynet ve paralarla karşılaşan polis ekipleri valizin sahibini aramaya başladı. Polis ekipleri valizde bulunan evlilik cüzdanından yola çıkarak çiftlerin önceden kayıtlı olduğu ikamet adreslerinin kapıları tek tek çalındı. Yaklaşık yarım saat içerisinde 9 ayrı adresi gezen polis ekipleri Afganlı çifti buldu. Polis aracına bindirilen Amir ve Robina Heideri çifti, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen ve 1 ay önce yaptıkları düğün töreninden kalan altınlarını teslim alan Amir ve Robina Heideri çifti, polis ekiplerine teşekkür etti.

Valizi unuttuklarından dolayı büyük üzüntüler yaşadıklarını ve daha sonra polislerin bulmasından dolayı da çok mutlu olduklarını söyleyen Amir Heideri, "Biz eve giderken valizimizi unuttuk. Daha sonra polisler bulmuş ve bizlere teslim ettiler. Polislere teşekkür ediyorum. Altın vardı, birazda para vardı, nikah cüzdanımız vardı ve biz kaybettik. Polisler buldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eve giderken yorulduk, evin alt kısmında biraz oturduk ve eve çıkarken unuttuk biz. Polisler geldi bizleri aldı, polisler bizim bütün eşyalarımızı bize teslim etti. Bizler önce çok üzüldük sonra ise bize teslim ettiler çok mutluyum" dedi.

Daha sonra konuşan Robina Heideri ise, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet çok korkup endişelendim ama polisler buldu ve bize verdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beş adet yüzük, gerdanlık, bileklik, bin 500 TL, nikah cüzdanı ve özel belgelerinin olduğu valizi teslim alan Amir ve Robina Heideri çifti, yapılan işlemlerinin ardından polis aracıyla yeniden evlerine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir