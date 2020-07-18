Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'nin şehit düştüğü olayda polis ekiplerinin peşinde olduğu bir şüpheli daha yakalandı. Yakalanan dördüncü şüphelinin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda yaralan 2 polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir firari şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polisin çalışması sonucu kıza sürede yakalanan 4. süphelinin 75 suç kaydı çıktı.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan bir çocuk babası Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

YAKALANAN ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Serdar B., Oğuzhan I. ve yaşı 18'den küçük Kadir A. hızla yakalanmıştı. yakalanmıştı. Çalışmalarına devam eden ekipler 4. şüpheli Reis B.'yi de yakaladı. B.'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Reis B.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin koşar adımlarla yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde şüphelileri yakalamak için hızla gelen polislerin araçtan indikleri sırada bir şüphelinin yakın mesafeden ateş açtığı ve olaydan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA