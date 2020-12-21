Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı

21.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:53
Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı

ANTALYA'da bir sitede çocuklar, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen oynamak için dışarı çıkınca polis tarafından uyarılmak istendi.

ANTALYA'da bir sitede çocuklar, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen oynamak için dışarı çıkınca polis tarafından uyarılmak istendi. Henüz polis hiçbir şey söylemeden çocukların, evlerine kaçmaya çalışmaları görüntülere yansıdı. Bir başka mahallede ise polisi gören çocuklar, otomobillerin yanına saklandılar.

Koronavirüs kısıtlaması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında kameralara, çocuklar ile polisler arasında yaşanan ve izleyenleri 'tebessüm ettiren' anlar yansıdı. Tüm Türkiye'de uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya genel olarak Antalyalılar uyarken çocukların yaşadıkları site bahçesinde oyun oynamaları dikkat çekti. Kepez ilçesinin Güneş Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar, polis aracının geldiğini görünce evlerine kaçtı. O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, "Ooo, nasıl kaçıyorlar" diyerek kahkahayla güldü. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde polisin sokak devriyesinde gören  2 çocuk yakalanmamak için bir otomobilin yan tarafına saklandı.


Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı
Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisi gören çocuklardan kimisi evine kaçtı, kimisi otomobil arkasına saklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:05:18. #1.14#
title