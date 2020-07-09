Polisevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla polisevi mi, polis evi mi? Polisevi ne demek?
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Polisevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla polisevi mi, polis evi mi? Polisevi ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "polisevi". Peki, polis evi nasıl yazılır? TDK'ya göre polisevi mi, polis evi mi yazılır?

Polisevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla polisevi mi, polis evi mi? Polisevi ne demek?
09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:31

Polisevi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, polisevi TDK'ya göre nasıl yazılır? Polis evi nasıl yazılır? Polis evi mi, polis evi mi? TDK'ya göre polisevi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE POLİSEVİ NASIL YAZILIR?

Polis evi: Yanlış

Polisevi: Doğru

POLİSEVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

polisevi

isim, (poli'sevi)

Emniyet mensuplarının dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandığı bina.

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