Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)
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Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)

15.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:31
Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)

AVUKAT ALTUN: HAKARET VE MUKAVEMETTEN YARGILANABİLİRBursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte maske takması için kendisini uyaran polislere saldırıp hakaret ettiği öne sürülen Gamze S.'nin gözaltına alınmasının ardından değerlendirmede bulundu.

AVUKAT ALTUN: HAKARET VE MUKAVEMETTEN YARGILANABİLİR

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte maske takması için kendisini uyaran polislere saldırıp hakaret ettiği öne sürülen Gamze S.'nin gözaltına alınmasının ardından değerlendirmede bulundu. Avukat Altun, son günlerde sokağa çıkma kısıtlamalarında polis ekiplerine yönelik, bazı vatandaşların itirazlarının şiddete dönüştüğünü belirtti. Kısıtlamaya uymayanlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildiğini belirten Avukat Altun, Bursa'da yaşanan olayla ilgili, söz konusu vatandaşın hakaret ve mukavemetten yargılanabileceğini kaydetti. Avukat Altun, şunları söyledi: "Bursa'da yaşanan bir olayda kendisini uyarak bir polise yurttaşımızın hakaret ettiği ve hatta kolluk görevlisinin iddiasına göre darp edildiği yönünde görüntüler gördük. Aslında eylem görüntülerden hemen önce olmuş. Bu anlamda o nitelendirmeyi yapacak olan mahkemeler ama kanun koyucu buna ilişkin alt ve üst sınırlar koymuş. Direnme suçu 6 aydan 3 yıla kadar bir süreyi kapsıyor. Bunda yargılamada iyi hali de göz önünde bulundurulabilir. TCK'nın 125'inci maddesinde hakaret suçu düzenleniyor. Burada 1 yıl alt sınır olarak belirleniyor. Alenen işlenmesi halinde de 1/6 oranında artırımı olacaktır. Eğer yaralama eylemi nitelikli bir hal almış olsaydı burada da neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ayrıca bir hüküm kurulurdu. Görevi başındaki memura şiddet konusunda ise eğer burada vurma eylemi gerçekleşmişse bu kasten yaralama olabilir. Ama itme tartaklama gibi olduysa görevi yaptırmamaya girer. TCK'nın 86'ncı maddesine 1 ve 2'ye girer. 2 suçun hafif halidir. Bunun da ceza sınırı aşağıdır" ifadelerini kullandı.


Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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