Polise çiçek yerine koruyucu maske
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Züleyha Aldoğan, Marmaris, Polis, Yaşam

Polise çiçek yerine koruyucu maske

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürü'nü ziyaret eden Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, çiçek yerine koruyucu maske hediye etti.

07.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:37
Polise çiçek yerine koruyucu maske

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürü'nü ziyaret eden Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, çiçek yerine koruyucu maske hediye etti.

Türk polis teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünde bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle kutlamalar sade gerçekleştirilirken, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan 'Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez'i makamında ziyaret etti.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, polis haftası kutlamaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Namık Alper'e çiçek yerine koruyucu maske hediye etti. Aldoğan ziyarette yaptığı konuşmada, "Polis teşkilatımızın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü. Fedakarca çalışan polis teşkilatımızın kuruluşunu inşallah önümüzdeki yıllarda maskesiz günlerde kutlamak dileğiyle kuruluş yılınızı kutlarım" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez İlçe Milli Eğitim Müdür Züleyha Aldoğan'ın ziyareti için teşekkür ederken, el emeği koruyucu maskelerin de hem personelin, hem de vatandaşların sağılığı için kullanacaklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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