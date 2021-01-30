Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)

30.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:13
Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)

Son dakika gelişmesine göre EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçmasının ardından, Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra A.

EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçmasının ardından, Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Gemlik'te saklandığı evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı. Evin içerisinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evin içerisindeki 4 şüpheli M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., hakkında silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından işlem yapıldı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 4 şüpheli Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, Ahmet Buğra A.'nın polise ateş etme olayından haberlerinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),


Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)
Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)
Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)
Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:14:41. #1.15#
title