Son dakika haberi: POLİS, YAŞLI KADININ MARKET POŞETLERİNİ TAŞIDI

Son dakika habere göre SAKARYA'da polis memuru, market alışverişi dönüşü poşetleri taşımakta zorlanan yaşlı kadına yardım ederek, elinden alıp, evine kadar taşıdı.