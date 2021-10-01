POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da minibüsün arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücü Emine Koçuk ile 6 yaşındaki kızı Erva yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da minibüsün arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücü Emine Koçuk ile 6 yaşındaki kızı Erva yaralandı. Emine Koçuk farklı bir ambulansa alınan çocuğunun sağlık durumunu merak edince, polis memuru cep telefonuyla çektiği videoyu göstererek sakinleştirdi.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu fuar mevkiinde meydana geldi. Emre Kahraman yönetimindeki 43 BH 177 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Emine Koçuk yönetimindeki 43 EE 832 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emine Koçuk ve yanında bulunan kızı Erva Koçuk ile minibüs sürücüsü Emre Kahraman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile otomobil kapısı kesilerek çıkarılan Emine Koçuk ve kızı Erva ile diğer aracın sürücüsü Emre Kahraman farklı ambulanslarda tedavi altına alındı.

POLİS KIZINI CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

Otomobil sürücüsü Emine Koçuk, kızını göremeyince endişelendi. Polisin diğer ambulansta tedavi edildiğini söylemesine rağmen anne Koçuk sakinleştirilemedi. Bunun üzerine polis memuru diğer ambulansta tedavi gören Erva'nın cep telefonu ile çektiği görüntüyü annesine izletti. Kızının iyi olduğunu görerek sakinleşen kadın ve diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ

POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

 CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

 Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Özge Özder Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Balotelli Salih Uçan Lionel Messi Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: POLİS, YARALI ANNEYE ÇOCUĞUNU CEP TELEFONUYLA GÖSTERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 01:44:09. #1.17#