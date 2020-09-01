Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında
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Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında

Şırnak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı polis ile bekçi arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili inceleme başlatılırken, utandıran anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

01.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:58

Şırnak'ta yaşanan olayda polis ve bekçi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bekçi, polisi uzaklaştırmak isteyince polis silahını yere atarak bekçiye saldırdı. Maske ya da nöbet nedeniyle çıktığı tahmin edilen kavga, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

SHOW Haber'de yayınlanan görüntülerde bekçi ve polisin yumruklaştığı anlar, kavgayı fark eden kadın bekçinin arkadaşlarını çağırması ile sona erdi. Utandıran görüntülerin ardından olayla ilgili kavgaya karışan polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan anlarda, sinirlenen polisin silahını yere atarak tekme tokat bekçiye vurmaya başladığı görülüyor. Nöbet sırası ya da maske takma yüzünden çıktığı tahmin edilen kavga, bekçinin de karşılık vermesiyle büyüdü. Olay, yerde yumruklaşan meslektaşlarını gören kadın bekçinin ayırmasıyla son buldu.

Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında
Haber Yorumları (83)
VTNDS: birde polis ile bekçi olacaksınız yuh
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ASLAN BEY: Bir video izlicez bu kadar reklammı olur. Yuhhh
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ADSIZ: Kanı kaynadıysa, garibana, bekçiye bulaşma. Sivil gel bizim mahalleye polis bekleriz. :)))
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