Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Şırnak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı polis ile bekçi arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili inceleme başlatılırken, utandıran anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Şırnak'ta yaşanan olayda polis ve bekçi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bekçi, polisi uzaklaştırmak isteyince polis silahını yere atarak bekçiye saldırdı. Maske ya da nöbet nedeniyle çıktığı tahmin edilen kavga, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

SHOW Haber'de yayınlanan görüntülerde bekçi ve polisin yumruklaştığı anlar, kavgayı fark eden kadın bekçinin arkadaşlarını çağırması ile sona erdi. Utandıran görüntülerin ardından olayla ilgili kavgaya karışan polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan anlarda, sinirlenen polisin silahını yere atarak tekme tokat bekçiye vurmaya başladığı görülüyor. Nöbet sırası ya da maske takma yüzünden çıktığı tahmin edilen kavga, bekçinin de karşılık vermesiyle büyüdü. Olay, yerde yumruklaşan meslektaşlarını gören kadın bekçinin ayırmasıyla son buldu.