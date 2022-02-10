Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor - Haberler
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Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor

İtalya'nın kuzey batısındaki Lombardiya bölgesindeki Como kentinin Prestino semtindeki terk edilmiş evde kontrol gerçekleştiren polis ekipleri, mutfakta bir kadına ait cansız beden buldu. Kendiliğinden mumyalanan kadının 2 yıldan bu yana ölü olarak mutfak masasında oturduğu belirtildi.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinin kuzey batısındaki Como'daki terk edilmiş bir evle ilgili ihbar üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, mutfağa girdiklerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle dehşeti yaşadı. Çünkü mutfak masasında cansız kadın bedeni vardı.

2 YIL BOYUNCA MASADA KALMIŞ

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda kadının kimlik bilgilerine ulaştı. Ölü bulunan kadının Marinella Beretta olduğu ve 70 yaşında hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının yaşayan hiçbir akrabası da bulunamadı.

SOĞUKTAN MUMYALANDI

Yaşlı kadının yaklaşık 2 yıl önce mutfakta hayatını kaybettiği ve olduğu yerde kaskatı kesildiğini aktardı. Otopsi işlemlerinde ise kadının doğal şartlarla mumyalandığı ve bu nedenle 2 yıl boyunca cesedinin bozulmadığı ifade edildi. Uzmanlar aşırı soğuk, kuraklık veya oksijen eksikliği durumunda bu tarz mumyalanma durumlarının yaşandığını açıkladı.

Polis, terk edilmiş evin mutfağında 2 yıldır sandalyede oturan ölü kadını buldu! Bölgeye kimse yaklaştırılmıyorPolis ekipleri, kadının ölü bulunduğu evi acil olarak güvenlik şeridine aldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İtalya, Polis, Mumya, Vefat, Ölüm, Ölü, Dünya, Güncel, Haberler

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