Polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2025 Polis atama ve tayin sonuçları sorgulama ekranı! (POLNET)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklama öncesinde, vatandaşların araştırma konusu haline gelen polis tayin sonuçları açıklandı mı sorusu, 2025 yılında yine gündemdeki yerini koruyor. Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, 2025 yılı polis atama ve tayin sonuçlarının Mayıs ayı sonunda duyurulması bekleniyor. Peki, Polis tayin sonuçları açıklandı mı? İşte, 2025 Polis atama ve tayin sonuçları sorgulama ekranı!

POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı polis atama ve tayin süreci kapsamında, sonuçların 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. EGM'nin geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalara göre, tayin işlemleri genellikle Mayıs ayının son haftasında ilan ediliyor. Bu yıl da aynı takvime sadık kalınması öngörülüyor.

POLİS ATAMA VE TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 polis atama ve tayin sonuçları sorgulama ekranı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi ağı olan POLNET sistemi üzerinden erişime açılacaktır. Görev yerleri değişen personel, kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek.

POLNET SORGULAMA EKRANI (LİNK)