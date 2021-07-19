Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor
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Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir merkez ve ilçelerinde emniyet ekiplerinin sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 şahıs yakalandı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde emniyet ekiplerinin sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Edremit, Bandırma ve Ayvalık İlçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonda 15 şahıs yakalanırken, yakalanan 1 şahsın sevk edildiği adli merciler tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 şahsın adli mercilere mevcutlu sevk edilmek üzere olarak gözaltına alınırken 13 şahsın ise hakkında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 22.45gram Metamfetamin maddesi, 2 adet hassa terazi, 31 adet sentetik ecza hap, 50.61gram Sentetik bonzai maddesi, 0,40gram Skank maddesi, 0,55 gram Esrar maddesi, 0,56 gram Toz Esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Polis sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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