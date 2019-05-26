Polis, sever gibi yapıp kediye vuran saldırganı arıyor

– İngiltere'de bir genç, bir sokak kedisine vurduğu anları sosyal medyada paylaştı. Gelen tepkiler üzerine polis harekete geçti.

Olay, İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yer alan Portsmouth şehrinde meydana geldi. Bir genç, sokak kedisine vurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, gencin kediye elini uzattığı, kedinin ise kafasını yaklaştırdığı sırada sertçe kafasına vurduğu ve ardından görüntüleri kaydeden arkadaşı ile beraber güldükleri görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepki büyüdü.

Yerel medya, polisin, yayınlanan görüntülere dair inceleme başlattığını ve gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. Hayvanlara Zulüm Önleme Kraliyet Topluluğu (RSPCA) sözcüsünün, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin farkındayız. Bilgi sahibi olanların bize ulaşmalarını istiyoruz" dediği belirtilirdi.

Kaynak: DHA

- İngiltere