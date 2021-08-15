Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı
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Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı

Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gurup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gurup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganlardan birinin elindeki bıçağı, uyarılarda bulunarak zorla atmasını sağladı.

Olay 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde aralarında tartışma çıkan iki gurup silah ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri; kavgaya karışan ve kanlar içinde yerde yatan bir yaralı şahsın başında bekleyen bıçaklı şahsı görünce, saldırgana bıçağı elinden atması için uyarılarda bulundu. Bir süre polise direnen saldırgan elindeki bıçağı yere fırlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ve incelemeleri sürüyor. - KOCAELİ

Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı
Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı
Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı
Polis saldırgana uyarılarda bulunarak elindeki bıçağı zorla yere attırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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