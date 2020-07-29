Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi
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Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi

Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi 6 yaşındaki Ömer'in doğum gününü polis merkezinde kutladılar Polis abileri kapıda karşıladı, birlikte pasta kesip sohbet ettiler Annesinin polis merkezine ziyarete getirdiği 6 yaşındaki Ömer Okur: "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum" Anne Gülşen...

Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi
29.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:51

Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi

6 yaşındaki Ömer'in doğum gününü polis merkezinde kutladılar

Polis abileri kapıda karşıladı, birlikte pasta kesip sohbet ettiler

Annesinin polis merkezine ziyarete getirdiği 6 yaşındaki Ömer Okur: "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum"

Anne Gülşen Okur: "Diktirdiğimiz polis üniformasını giyip, elinde oyuncak telsizi ve kelepçesiyle her gün evde delil arıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis olmayı çok isteyen ve evinde hemen her gün üzerinde polis üniforması, elinde oyuncak telsizi ve kelepçesiyle delil arayan 6 yaşındaki Ömer'e, polis ağabey ve ablaları doğum günü sürprizi yaptı. Anne Gülşen Okur, oğlunu doğum gününde karakola getirerek hem sürpriz doğum günü yaptı hem de polislere tanışıp konuşmak isteyen minik Ömer'i hayaline kavuşturdu.

Ailesinin özel olarak diktirdiği baş komiser üniformasıyla hayallerini süsleyen polis gibi yaşamaya çalışan minik Ömer'in tek hayali polis olmak. Evde hemen her gün oluşturduğu suç mahallinde delil arayan 6 yaşındaki Ömer, ailesinin aldığı oyuncak telsizi ve kelepçesi ile neredeyse tüm gün araştırma yapıyor.

'Anne Okur oğlunu polislerle buluşturdu'

Son bir yıldır polislik mesleğine yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan anne Gülşen Okur, oğlu Ömer'e sürpriz yaparak doğum gününde tanışıp konuşmayı çok istediği polislerle buluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen anne, buradan olumlu dönüş alarak Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönlendirildi. Anne Okur ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Ömer'i Çarşı Polis Merkezi Amirliğine getirmelerini istedi.

'Minik Ömer kapıda karşılanarak makamda ağırlandı'

Üzerinde baş komiser üniforması ile annesi ve küçük kardeşiyle polis merkezine gelen Ömer'i, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Süleyman Korkmaz ve polis ağabeyleri kapıda karşılayarak içeri aldı. Burada karakol amirinin makamında ağırlanan 6 yaşındaki Ömer, şaşkın bakışlarıyla etrafını izledi. Bir süre karakol amirinin koltuğunda oturarak polis ağabeyleriyle sohbet eden minik Ömer, karakolun Güven Masasına çağrıldı.

'Polisten pastalı sürpriz'

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Süleyman Korkmaz, Ömer ile birlikte Güven Masasına geldiği esnada, polisler de mumlarını yakıp pastayı hazırladı. 'İyi ki doğdun Ömer' ve alkış sesleriyle karşılanan minik Ömer, yapılan sürpriz karşısında adeta donup kaldı. Ardından polis ağabey ve ablalarıyla mumları üfleyen Ömer, doğum günü pastasını kesti.

"Ben büyüyünce polis olmak istiyorum"

Duygularını anlatan 6 yaşındaki Ömer Okur, "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Onlar suçluları ve hırsızları yakalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Evde telsizle delil araştırıyor"

Anne Gülşen Okur ise, oğlunun polis olmayı çok istediğini belirterek, "Bugün sürpriz yaptık Ömer'e. Polisleri çok seviyor ve polis olmak istiyor. Kendisine sürpriz yapmak istedim. Hatta arabayı park ederken bile şok oldu. "Anne buraya araba park edilmez karakolun önü" dedi. 'Girelim bakalım ne varmış oğlum' dedim. Yani şok oldu. Son bir yıldır polis olmayı istiyor. Evde, telsizle delil araştırıyor. '41 40 merkez' deyip sürekli suçluları yakalıyor. Çok güzel bir duygu, inşallah nasip olur da görürüz onun polis olduğunu. Çünkü çok istiyor. Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok ilgilendiler, çok destek oldular. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan polislerin sürprizi karşısında yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Ömer'e, Dede Korkut hikayelerinin yer aldığı kitap da hediye edildi.

Kaynak: İHA

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