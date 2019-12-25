Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

25.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:57

Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 15 gün önce de halı sahada fenalaşan 44 yaşındaki Adem Keskin isimli şahıs da hayatını kaybetmişti.

DİNLENİRKEN RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, saat 22.00 sularında arkadaşları ile halı sahada futbol maçı oynadıktan sonra dinlenirken rahatsızlandı. Kalbi sıkışan Özcan, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın vefatı polis teşkilatını ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan için Perşembe günü Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlenecek.

15 GÜN ÖNCE AYNI SEBEPTEN ÖLDÜ

Öte yandan, 15 gün önce de Denizli'de 44 yaşındaki Adem Keskin isimli vatandaş arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaşmış, kalp krizi geçirdiği anlaşılan talihsiz adam hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA