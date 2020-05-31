Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda bulunan ve bir polis memurunun şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunan diğer 2 şüpheli şahıs polis karakoluna giderek teslim oldu. İsmi belirlenen saldırının bir numaralı failinin yakalanması için ise operasyon sürüyor.

Diyarbakır Bağlar'da "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi teslim oldu.

2 KİŞİ TESLİM OLDU, OLAYIN FAİLİ ARANIYOR

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine ateş eden ve açılan ateş sonucunda polis memuru Atakan Aslan'ın şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunarak kaçan 2 şüpheli, polis karakoluna giderek teslim oldular. Saldırının bir numaralı failinin yakalanması için kent genelinde operasyonlar devam ediyor.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON SÜRÜYOR

Polis memurlarına ateş açan ve bir polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.