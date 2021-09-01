Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de görevli 46 yaşındaki Polis memuru Mümtaz Mutlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Polis memuru Mutlu için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Yıldırım Özbaş ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracı ile toprağa defnedileceği memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden Polis memuru Mutlu'nun evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BARTIN

Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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