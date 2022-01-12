Polis kamerası anbean kaydetti! K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis kamerası anbean kaydetti! K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'deki Seattle kentinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, polisin kovaladığı çıplak hırsızın mücadelesi yer alıyor. Hırsız, K9 köpeğinin cinsel organını koparmasına ramak kala, can havliyle hem köpeği hem de polisi bıçaklıyor. Korku dolu anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hemen bölgeye gitti. Polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi adam, koşmaya başladı. Elinde pala ve bıçak taşıyan hırsızın üzerindeki havlu, koşmasının etkisiyle düştü.

KG9 KÖPEĞİ CİNSEL ORGANINI KOPARIYORDU

Polisin hırsızı kovaladığı sırada K9 köpeği de devreye girdi. Hırsızı durdurmak için adamın cinsel organına doğru hamle yapan köpek son anda durdu. Bu durumdan faydalanan hırsız da hem köpeği hem de polis memurunu yaraladı.

Polis kamerası anbean kaydetti! K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı

VURMAK ZORUNDA KALDILAR

Polis ekipleri, bir türlü kontrol altına alamadıkları hırsızı silahla vurdu. Polisin birçok kez ikaz ettiği şahsın, aldığı kurşun yaralarından sonra öldüğü belirtildi. Olaya ait korkunç video da bugün Seattle Polis Merkezi tarafından paylaşıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler

Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler

 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti

Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title