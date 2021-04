Polis haftası Kuşadası'nda kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yılı kapsamında kutlanan Polis Haftası etkinlikleri Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Türk Polis Teşkilatı, ülkenin her bir noktasında huzur ve düzeni korumak için gece gündüz fedakarca görev yaparak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai kavramı olmadan büyük bir özveri sergiliyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş günü kapsamında her yıl 6-12 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan ise Polis Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 10 Nisan tarihi hafta sonuna denk geldiği için polis günü erken kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak dün şehitler için lokma döküldü. Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen hayır lokması etkinliğine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, Belediye Başkan Yardımcıları Seyhan Seyfi Suvari ve Oğuzhan Turhan, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, belediye meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Şehit polisler için Kuranı Kerim okunan etkinlikte Kaymakam Saadettin Yücel lokma dağıttı.

Kuşadası'ndaki Polis Haftası etkinlikleri bu sabah Atatürk Anıtında düzenlenen törenle devam etti. Törende Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy tarafından Atatürk Anıtına Polis çelengi konuldu. Saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla tören sona ererken, öğleden sonra ise Adalızade Mezarlığı'nda şehitler için Kuranı Kerim okunmasıyla Kuşadası'ndaki Polis Haftası etkinlikleri tamamlanmış oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı