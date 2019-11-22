Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü
Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı
22.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:19
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu en az 3 kişi öldü.
Güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com