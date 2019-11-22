Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü
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Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı

22.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:19
Polis gerçek mermi kullandı Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerinin karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu en az 3 kişi öldü.


Güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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