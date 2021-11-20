Polis eşinin yaraladığı Sevginur'da işitme ve görme kaybı tespit edildi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, polis memuru eşi Müslüm Aktaş'ın (27) başından tabanca ile vurup, intihara kalkıştığını ileri sürdüğü 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ın (22) işitme duyusunun sağ kulakta ileri derece azaldığı, sağ göz görme duyusunu da büyük oranda kaybettiği Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlendi. Sevginur'un engel oranının yüzde 59 olarak belirlendiği raporun ardından savcı, mütalaasında sanık eşin 34 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de, evinde silahla başından vurularak yaralanmış bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olurken, Müslüm Aktaş hakkında, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Rapor doğrultusunda mütalaasını sunan savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.