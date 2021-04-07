Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Lüleci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıs iş yerini kapatmak üzere olan bir esnafa sataştı. Esnaf, uzun süre dil dökse de alkollü şahısın sataşmalarından kurtulamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran şahsı polis merkezine götürmek istedi. Polis merkezine gitmek istemeyen şahıs, "Beni kimse alamaz" diyerek polis ekiplerine zor anlat yaşattı. Onlarca polis memuruna direnen şahıs biber gazı müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 01:12:11. #1.14#
title