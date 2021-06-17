Polis Başmüfettişi Levent Yapraklı Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Polis Başmüfettişi Levent Yapraklı; Polis Müfettişleri Hakan Aşık, Burhan Şahin, Yasin Uğurtaş ve Tümer Yılmaz ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.