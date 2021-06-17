Polis Başmüfettişi Levent Yapraklı Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Polis Başmüfettişi Levent Yapraklı; Polis Müfettişleri Hakan Aşık, Burhan Şahin, Yasin Uğurtaş ve Tümer Yılmaz ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Polis Başmüfettişi Levent Yapraklı; Polis Müfettişleri Hakan Aşık, Burhan Şahin, Yasin Uğurtaş ve Tümer Yılmaz ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da iştirak etti.
Kaynak: Habermetre