Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti
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Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

08.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:24
Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey hayatını kaybetti

Polis Akademisi filminin yıldızı Marion Ramsey, 73 yaşında hayata veda etti.

Polis Akademisi filminin yıldızı Marion Ramsey, 73 yaşında hayata veda etti. Akademi öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi Polis Akademisi serisi ile tanınan yıldız, dün Los Angeles'taki evinde yaşamını yitrdi.

Roger Paul Inc.'deki menajerlik ekibi tarafından hayatını kaybettiği açıklanan Ramsey'in son günlerde hasta olduğu belirtilirken, ölümünün nedeni belirlenemedi.

Ramsey, Polis Akademisi serisinin altı filminde tiz sesli Officer Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazındı.

1947 yılında Philadelphia'da doğan Ramsey, oyunculuk kariyerine Broadway'de başladı. 1978 yılında Broadway'de caz piyanisti Eubie Blake'i anlatan Eubie! adlı yapımda rol alan Ramsey, Recipe for Disaster ve Return to Babylon filmleri ile Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula gibi TV yapımlarında rol aldı.

Kaynak: Hürriyet

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