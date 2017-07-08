Polis, 40 Kamera Görüntüsünü İnceleyerek Dolandırıcıyı Yakaladı (2)
ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'nda kendini telefonla polis olarak tanıtıp dolandırdığı 2 kişiden 52 bin liralık altın ve para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Aslan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'nda kendini telefonla polis olarak tanıtıp dolandırdığı 2 kişiden 52 bin liralık altın ve para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Aslan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.