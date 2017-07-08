Polis, 40 Kamera Görüntüsünü İnceleyerek Dolandırıcıyı Yakaladı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Samsun'nda kendini telefonla polis olarak tanıtıp dolandırdığı 2 kişiden 52 bin liralık altın ve para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Aslan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.