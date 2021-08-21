Polatlılı temizlik işçisi 'insanlık ölmemiş' dedirtti
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Polatlılı temizlik işçisi 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Polatlılı temizlik işçisi 'insanlık ölmemiş' dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Polatlı Belediyesi temizlik işçisi Hamdi Çakır, Necip Fazıl Parkı'nda, görevini yaptığı sırada bir çanta buldu.

Polatlı Belediyesi temizlik işçisi Hamdi Çakır, Necip Fazıl Parkı'nda, görevini yaptığı sırada bir çanta buldu. Çantanın içerisinde para ve altın olduğunu gören temizlik işçisi, hemen Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Zabıta ekipleri tutanak tuttuktan sonra çanta içerisinde bulunan bir faturadan çantanın sahibine ulaştı.

İçerisinde 7 bin 825 TL para ile birlikte 1 çeyrek altın ve 1 adet de burma bilezik bulunan çanta sahibi M. Ali Gürer'e, Zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

Temizlik işçisinin bu davranışı büyük takdir toplarken, M. Ali Gürer çantasını bulan temizlik işçisi Hamdi Çakır'a teşekkür etti.

Temizlik işçisi Çakır, herkesin yapması gereken davranışı yaptığını ve hiç düşünmeden parayı ve altını zabıtaya teslim ettiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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