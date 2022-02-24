Polatlılı muhtarlar bilgisayar kursunu başarıyla tamamladı

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Beleyesi tarafından verilen ücretsiz teknoloji eğitimini başarıyla tamamlayan Polatlılı mahalle muhtarları, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve daha güvenilir bir şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla 'teknoloji eğitimi' projesini hayata geçirdi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde ilk olarak Polatlı ilçesinde başlatılan teknoloji eğitimi sona erdi. Ücretsiz eğitimi başarıyla tamamlayan Polatlılı mahalle muhtarları, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Polatlı Aile Yaşam Merkezi'nde başlatılan bilgisayar eğitimleri iki ay sürdü. Pilot bölge olarak seçilen Polatlı'da hayata geçirilen bilgisayar kursunda önemli bilgilerle donatılan muhtarlar, Muhtarlıklar İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar'ın katıldığı törenle sertifikalarını aldı. Mahalle muhtarlarının daha donanımlı olmalarını sağlamak istediklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, muhtarları tebrik ederek şöyle konuştu:

"Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızla iş birliği içinde muhtarlarımıza bilgisayar kursları düzenliyoruz. İlkini başlattığımız Polatlı ilçemizde kursa katılım sağlayarak tamamlayan muhtarlarımıza katılım belgelerini takdim ettik. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Uzman eğitmenlerden ders alan Polatlılı muhtarlar, bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara'dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama hakkında pratik ve teorik bilgiler öğrendi.

Sertifika heyecanı yaşayan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Tevfik Yavaş, "Çok güzel bir duygu yaşadık bugün. Muhtarlık yaptığım süre içerisinde hep bunun hayalini kuruyordum. Muhtar arkadaşlarımızın meslekleriyle ilgili genel bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyordum. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın sayesinde bu bilgilere ulaştık. Çok verimli geçti, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse ise, "İlk uygulama Polatlı'da hayata geçirildiği için bizlere verilen değeri bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz teknoloji eğitimleri Çubuk, Akyurt ve Sincan Yenikent'te devam ediyor. - ANKARA