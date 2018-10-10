Polatlı Kaymakamı Tuncer'in Anne Acısı

Ankara Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer ve Samsun Adliyesinde görev yapan Hakim Murat Tuncer'in anneleri emekli öğretmen Sevim Tuncer, Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

4 çocuk annesi emekli öğretmen Sevim Tuncer, rahatsızlığı nedeniyle 23 gündür tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etti. Cenazesi Bafra İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Evrenuşağı Mahallesi Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hakim ve savcılar, adliye personeli, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. - SAMSUN