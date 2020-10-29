Polateli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kilis'in Polateli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kilis'in Polateli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakamlık Bahçesinde gerçekleştirilen törende Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, tebrikleri kabul etti. Ekrem Çetin Konukevi Konferans Salonunda Cumhuriyetin 97. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programa geçildi. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sonrasında Kaymakam. Muhammed Üsame Soysal, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Vali Güner Özmen İlk-Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterisinin sahnelenmesi ve müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile devam etti. Program sinevizyon gösterisi ve öğrencilerimizin evlerindeki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu anlatan fotoğrafların gösterimi ile sonlandı. Törenlere, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik başta olmak üzere daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı