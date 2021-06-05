Pokut değil Boselta Yaylası

Pokut değil Boselta Yaylası Artvin'in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası yöresel mimarisi ve muhteşem doğasıyla adeta Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Pokut Yaylası'nı andırıyor Artvin'in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası yöresel mimarisi ve muhteşem doğasıyla Rize'nin...

Pokut değil Boselta Yaylası

Artvin'in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası yöresel mimarisi ve muhteşem doğasıyla adeta Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Pokut Yaylası'nı andırıyor

ARTVİN - Artvin'in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası yöresel mimarisi ve muhteşem doğasıyla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Pokut Yaylası'nı andırıyor.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Demirci köyünün 2 bin 40 rakımlı Bolselta Yaylası ahşap mimarisiyle dikkat çekerken ormanlarla kaplı alana kurulan yayla evleri her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Havaların ısınmasıyla yüksek bölgelere göçün başladığı ilçede Boselta Yaylası ayrı bir özelliğe sahip. Yıllar önce inşa edilen ve arazi sorununun bulunan yaylada evler çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına kurulurken,

özellikle bu yönüyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki meşhur Pokut Yaylası'nı andırıyor.

Pokut Yaylası'na göre yapılaşma daha sık ve yan yana

Sanki bir şehir planlayıcısı eşliğinde dizayn edilen, yayla evleri bir birlerine sıralı ve eşit alanlarda yer alıyor. Pokut Yaylası'na göre yapılaşmanın daha yoğun olduğu yaylada ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaylacılar birbirine yakın evlerin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor.

Muhteşem manzarasıyla seyrine doyum olmayan Boselta Yaylası havadan görüntülenirken, yeşilin farklı tonlarını yer aldığı görüntülerde, art arda dizilmiş dağların gökyüzüyle buluşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman