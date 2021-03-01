Pokemon Legend Arceus'un ilk tanıtımı geldi!
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Pokemon Legend Arceus'un ilk tanıtımı geldi!

01.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:31
Pokemon Legend Arceus'un ilk tanıtımı geldi!

Dünyada popüler olan Pokemon'un Diamond ve Pearl karşılaşmalarından önce oyun setinin yeni dünya yıldızı olacak olan Pokemon Legends: Arceus Nintendo Switch için kullanıcılara duyuruldu.

Pokemon Company, Pokemon Legends: Arceus yeni oyunu ve yeni isimi ile birlikte oyunseverlere yeni bir maceraya atılması konusunda yep yeni bir oyun hazırladı. Serinin 25. yıl dönümü kutlamalarının bir sembolü olan Pokemon Legends: Arceus oyunu, oyunculara biraz olsun nostalji duygusunu yaşatan ve aynı zamanda modern dünyaya ayak basma tecrübesini katmış olacak.

POKEMON LEGEND: ARCEUS TANITILDI

Geçmiş pokemon oyunlarından biraz uzak olarak hazırlanan bu yeni seri oyun, seriyi yıllar önce bitiren oyuncuları dünyanın ilk Pokedex'ini tutmak için feodal dönemden bir Sinnoh bölgesine yolculuk ederek oyunun yeni maceralarını keşfedecekler. Sinnoh, Pokemon Diamond ve Pearl'de olduğu gibi değil, oyuncular başlangıç olarak üç farklı tercihle özgür tutulacaklar -Cyndaquil, Oshawatt ve Rowlett- serininin geçmişinde bölgeye yabancı olan canavarları yakalamaya çalışacaklar.

Oyuncular ek olarak farklı pokemon karakterleri ile vahşi pokemon arasında kozlarını paylaşabilecek. Sevenleri tarafından merakla beklenen yeni açık dünya RPG'sinin 2022'nin başlarında Nintendo Switch için kullanıcılara buluşturulması bekleniliyor.

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