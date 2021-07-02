Pokemon Go Fest 2021 başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pokemon Go Fest 2021 başlıyor!

Pokemon Go Fest 2021 başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Pokemon Go Fest 2021 başlangıç tarihi belli oldu. Niactic ve The Pokemon Company, bu yıl sanal platformlarda düzenlenecek etkinliğe katılım sağlayabilecek bölgeleri duyurdu. İşte detaylar!

Geliştirici Niactic ve The Pokemon Company, Pokemon Go Fest 2021'in bu yıl sanal platformlarda gerçekleşeceğini duyurdu. 17 Temmuz'da başlangıcı yapılacak etkinlik, dünya çapında 20'den fazla şehirde kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Pokemon Go Fest 2021'e Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Yeni Zelanda'daki oyuncular katılım sağlayabilecek. İşte, etkinliğe katılım sağlayabilecek şehirlerin listesi!

POKEMON GO FEST KATILIMCI ŞEHİRLER LİSTESİ

AVRUPA

  • Linz, Avusturya
  • Dresden, Almanya
  • Essen, Almanya
  • Hamburg, Almanya
  • Sevilla, İspanya
  • Paris, Fransa
  • Varşova, Polonya
  • Bristol, Birleşik Krallık
  • Edinburg, Birleşik Krallık
  • Liverpool, Birleşik Krallık
  • Londra, Birleşik Krallık

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

  • San Francisco, Kaliforniya
  • Denver, Colorado
  • Atlanta, Gürcistan
  • Şikago, Illinois
  • Indianapolis, Indiana
  • New York, New York
  • Nashville, Tennessee
  • Austin, Teksas
  • Seattle, Washington
  • Washington DC

ASYA PASİFİK

  • Auckland, Yeni Zelanda

Kayıtları tamamen ücretsiz olan etkinlikte yer almak isteyen Pokémon Go oyuncuları buradanresmi web sitesine ulaşabilirler. Ayrıca, oyun içinde etkinlikler menüsünden de kayıt olunabilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Mustafa Er Şenol Güneş Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pokemon Go Fest 2021 başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:03:05. #1.14#

title