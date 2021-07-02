Pokemon Go Fest 2021 başlıyor!
Pokemon Go Fest 2021 başlangıç tarihi belli oldu. Niactic ve The Pokemon Company, bu yıl sanal platformlarda düzenlenecek etkinliğe katılım sağlayabilecek bölgeleri duyurdu. İşte detaylar!
Geliştirici Niactic ve The Pokemon Company, Pokemon Go Fest 2021'in bu yıl sanal platformlarda gerçekleşeceğini duyurdu. 17 Temmuz'da başlangıcı yapılacak etkinlik, dünya çapında 20'den fazla şehirde kutlamalara ev sahipliği yapacak.
Pokemon Go Fest 2021'e Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Yeni Zelanda'daki oyuncular katılım sağlayabilecek. İşte, etkinliğe katılım sağlayabilecek şehirlerin listesi!
POKEMON GO FEST KATILIMCI ŞEHİRLER LİSTESİ
AVRUPA
- Linz, Avusturya
- Dresden, Almanya
- Essen, Almanya
- Hamburg, Almanya
- Sevilla, İspanya
- Paris, Fransa
- Varşova, Polonya
- Bristol, Birleşik Krallık
- Edinburg, Birleşik Krallık
- Liverpool, Birleşik Krallık
- Londra, Birleşik Krallık
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
- San Francisco, Kaliforniya
- Denver, Colorado
- Atlanta, Gürcistan
- Şikago, Illinois
- Indianapolis, Indiana
- New York, New York
- Nashville, Tennessee
- Austin, Teksas
- Seattle, Washington
- Washington DC
ASYA PASİFİK
- Auckland, Yeni Zelanda
Kayıtları tamamen ücretsiz olan etkinlikte yer almak isteyen Pokémon Go oyuncuları buradanresmi web sitesine ulaşabilirler. Ayrıca, oyun içinde etkinlikler menüsünden de kayıt olunabilir.