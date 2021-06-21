Pokemon GO'da Pikachu nasıl yakalanır?

Niantic tarafından geliştirilen ve The Pokémon Company tarafından yayımlanan, Pokemon GO 2016'da piyasaya sürülmesinin ardından rekor düzeyde oyuncu sayılarına ulaşmayı başardı. Kazandığı ödüllerle oyun dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Pokemon GO'nun en sevilen pokemonlarından Pikachu'ya nasıl ulaşabiliriz? Pokemon GO'da pikachu nasıl yakalanır? İşte detaylar!

Tüm Pokemon oyunlarında başlangıçta seçtiğiniz Pokemon'un oyun üzerinde önemli bir etkisi vardır. Oyuna katıldığınızda, başlangıç için seçebileceğiniz üç orijinal Pokemon teklifi alacaksınız. Bunlar pokemonlar; Bulbasaur, Charmander ve Squirtle.

Ancak, birçok oyuncu başlangıçta en değerli pokemonlardan birisi olan Pikachu'ya nasıl ulaşacağını merak ediyor. Bizler de, oyuna katıldığınızda Pikachu'ya nasıl sahip olabileceğinizi adım adım derledik...

PIKACHU NASIL YAKALANIR?

Bu mekanizma sayesinde hepiniz oyun içerisinde bir Pokemon sahibi olabilir ve onu nasıl yakalayacağınızı deneyimleyebilirsiniz. Ancak Pokemon GO bu konuda hayranlarını şaşırtacak gibi görünüyor. Çünkü oyuna başladığınızda seçebileceğiniz Pokemon aslında üç ile sınırlı değil. Ayrıca gizli bir dördüncü Pokemon var. Bunun ne olduğunu zaten tahmin ettiniz. Sağlanan üç tanıtım Pokémon, Bulbasaur, Charmander ve Squirtle'dır. Pek çok oyuncu oyuna bunlardan birini seçerek başlıyor ama aslında burada başka bir gizli Pokémon var, o da Pikachu. Peki, Pokemon GO'da Pikachu ile bir oyuna nasıl başlarsınız?

Eğer Pikachu ile oyuna başlamak istiyorsanız diğer üç pokemona göre daha uzağa yürümek zorundasınız. 10 ila 20 metre arasında yürüdüğünüz zaman diğer pokemonların alanından çıkacaksınız ve telefonunuz titremeye başlayacak. Peki, daha sonrasında hangi adımları izlemelisiniz?

Telefonunuz titrmeye başladığında diğer üç pokemon tekrardan ekranınızda yer alacaktır. Eğer şanslıysanız dördüncü pokemon olarak Pikachu'yu da görebilirsiniz. Eğer Pikachu'yu ilk seferde bulamazsanız, hemen pes etmeyin ve bu yöntemi 3-5 defa deneyin. Sonunda Pikachu sahibi olabilirsiniz.

Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var, bunu yalnızca oyunun hemen başında yapabilirsiniz. Eğer başlangıç pokemonunu seçtiyseniz Pikachu'yu artık gerçek dünyada bulmak bir hayli zor olacaktır.