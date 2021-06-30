Pokemon Go'da Bidoff İstilası!
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Pokemon Go'da Bidoff İstilası!

Pokemon Go'da Bidoff İstilası!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bidoof Breakout etkinliğiyle birlikte, Bidoof toplu olarak Pokémon Go'yu istila etmiş durumda.

Bidoof Breakout etkinliğiyle birlikte, Bidoof toplu olarak Pokémon Go'yu istila etmiş durumda. Rocket Takımı kapışmalarında bile sıkça Bidoff görmeye başladık.

Bu etkinlik sırasında, Bidoof'a normalde kullanamayacağı çeşitli saldırılar ve hareketler öğretebiliyorsunuz, ancak hepsinden iyisi etkinlik boyunca yakaladığınız Bidoff'lar ekstra deneyim !

Ayrıca yeni çıkan parlak(normalden daha güçlü) Bidoof'u bulmanıza yardımcı olabilecek PokéStop'ları döndürerek toplamanız için çeşitli Bidoof temalı saha araştırma görevleri olacak.

Ayrıca 1 Temmuz'da Bidoff Thursday etkinliğiyle birlikte bu Pokemon'un oyunun en güçlü saldırılara sahip olan versiyonlarını yakalama şansınız bulunuyor.

Pokémon Go'daki Bidoof Breakout etkinliği için saha araştırması görevleri de mevcut.

1 Temmuz sonuna kadar tamamlanabilecek saha görevlerinin sonucunda şu ödülleri kazanmanız mümkün:

Bidoof yakala - Bidoof karşılaşması (Yakalamanız için güçlü bir Bidoff gelir)

3 Bidoof yakala - Bidoof karşılaşması (Yakalamanız için güçlü bir Bidoff gelir)

5 Bidoof yakala - 10 PokéBalls

Tüm bunların dışında 1 Temmuz sonuna kadar yaklayacağınız her Bidoff için 4 kat fazla deneyim puanı kazanacaksınız. Bu da "excellent throw" ile yakalayacağınız her bir Pokemon için 4.000 deneyim puanı kazanacağınız anlamına geliyor.

Ülkemizde resmi olarak yayınlanmasının ardından oyuncu sayısında ciddi bir artış yaşayan oyun, geçtiğimiz günlerde pandemi öncesindeki döneme geri dönüleceğini da önümüzdeki dönemde de benzer etkinlikler yapacak gibi duruyor. Haydi, dışarı çıkıp bu şenliğe dahil olun!

Kaynak: Turkmmo

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